身兼民進黨主席的總統蔡英文今到花蓮授旗給黨提民縣長參選人Kolas時指出，花蓮是每任黨主席最大的挑戰，相信Kolas年底能打贏選戰，打破家族政治。國民黨花蓮縣黨部回嗆表示，蔡英文不合民主時潮流且誤導外界言論，中國國民黨花蓮縣黨部表示遺憾並鄭重提出以下聲明。

第一、在民主選舉時代，由人民當家作主，故無論是過去的縣長傅崐萁，後來當選擔任立法委員，或者是現任的徐榛蔚四年前當選擔任縣長，都是花蓮縣的人民行使自己投票權選出，每一票都是選賢與能，每一票都是人民信任與智慧投票，花蓮人當家作主選出自己的行政首長，令人遺憾與不解的是，蔡英文竟仍活在封建思想與威權的體制下，除了威權指派「英系」的總統府發言人直接空降花蓮參選，自己在搞黨派政治，卻反而對透過地方民主選舉產生的首長與立委指摘，根本是在詆毀、污衊、輕視花蓮縣民的智慧。

第二、令人更覺得荒謬與可恥的是，民進黨主席蔡英文竟然說聯合藍綠來打破花蓮的家族政治，民進黨主席大言不慚的說要指揮國民黨，難道坐實了外傳花蓮已有存在藍皮綠骨的人與民進黨裡應外合，似乎不言而喻，洩漏民進黨與藍皮綠骨人士的暗通款曲，令人不禁要問，憑什麼由民進黨來指揮國民黨？是否已經有招收部分的KMT黨員成為緑營樁腳？是否國家資源已經用來收買選舉綁樁？如此政治操作手段令人不寒而慄，這樣的作法才是令人民感到恐懼與不安，這不是在打臉Kolas Yotaka發起的不恐懼運動，實在令人覺得相當諷刺。

第三、國民黨花蓮縣黨部奉勸Kolas Yotaka不要一方面喊著要榮耀花蓮，另一方所做的選舉言論與行為，都是充滿攻擊與挑撥性，甚至是矛盾與鬥爭性的，一切不堪的手段全用在花蓮這塊淨土上，這是在污染並唱衰花蓮，花蓮縣最近才榮獲國內知名康健雜誌評比為非六都全國第一名最健康的城市，對於不實的污染言論，所有生活在這快純淨土地上的花蓮人，一定會深感不齒並加以唾棄！