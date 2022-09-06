中秋佳節即將到來，臺北市柯文哲市長今（6）日率兵役局傅永茂局長，在臺北市軍人服務站吳遠里站長的陪同下，來到福興營區慰問空軍作戰指揮部、空軍戰管聯隊、空軍氣象聯隊及空軍通航資聯隊等單位，向辛苦的空軍弟兄姊妹們致敬，為他們加油打氣，同時關懷探視北市籍官兵，由空軍作戰指揮部指揮官曹進平中將接待，全程氣氛溫馨熱絡。

柯文哲市長表示面對近來中共軍機不斷擾臺，越過臺海中線挑釁，幸而有空軍官兵們堅守崗位，克盡職責，負責臺海偵巡與維護臺海空域安全，才能使民眾過著安居樂業的生活，柯市長再次強調「軍隊是國家的命脈」，並呼籲社會大眾一起來支持國軍，提升國軍尊榮。

最後，柯文哲市長除了祝福全體官兵秋節快樂、萬事如意外，也不忘提醒國內疫情升溫，務必落實防疫工作並注意身體保健，相信在市府團隊防疫工作的努力下，大家都能平安度過這一波疫情高峰。

另臺北市政府循例辦理的秋節敬軍餐會慰問活動，因應疫情升溫停止辦理，改以匯款方式致贈慰勞金，慰問單位包含國防部全民防衛動員署後備指揮部、憲兵指揮部、陸軍第6軍團、資通電軍指揮部、憲兵202指揮部以及臺北市後備指揮部等45個北市周邊國軍部隊，以表達賀節及關懷慰問並鼓舞國軍士氣。