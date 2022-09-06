中秋佳節許多團體都會舉辦慶祝活動。一名網友表示，自己住的社區每年都會準備獎品、紅包，今年最大獎是兩包3千元紅包，沒想到都抽中同一位得主，當下主持人詢問是否願捐出一包作抽獎，得主尷尬拒絕卻被噓爆。這種為難的場面也讓原PO好奇，「如果是你，你會捐出3千元的紅包嗎？」引發熱議。

原PO在PTT發文表示，社區的中秋晚會每年都會準備約70至80份的獎品跟紅包，沒想到今年壓軸的兩包3千元紅包得主都是同一人，為讓賓客盡興，主委請主持人詢問是否願意捐出一包讓大家繼續抽獎，不過得主尷尬搖頭拒絕，現場則開始出現唏噓聲，後來靠著主持人打圓場，總算是度過尷尬場面。

原PO忍不住設身處地的想像，「如果是我，我應該也不會捐出紅包」，但也認為這種選擇真的很艱難，中獎是透過公平公正公開的抽獎獲得，但台下又有300多位期盼捐出紅包的呼喊聲，「真的很為難耶，如果是你，你會捐出3千元的紅包嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「主委自己不加碼，笑死」、「噓的那些超缺德」、「為什麼要捐，底下噓聲的人會把樂透捐出來嗎」、「誰想，不要情緒勒索欸」、「太尷尬了吧，當眾問要不要捐，我臉皮薄就會妥協了」；但也有人認為捐出為上，「我的話會捐，因為已經有一包了，另一包給大家同樂覺得很好」、「中兩包捐一包還好吧」、「會啊～3千小錢做面子無妨，大家以後還是常遇到」。