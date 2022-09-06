21歲的男星劉聰曾參加過創造營2021，近日他在直播為好友陳律慶生，不僅互動親密，還送上一大把玫瑰直呼：「希望我們的愛情和白玫瑰一樣純潔」，途中還熱情親吻對方的臉頰，雖然兩人堅稱沒有在一起，不過曖昧舉動掀起網友熱議，被許多網友認為這是「官宣戀情」，紛紛送上祝福，瞬間衝上微博惹熱搜，光是「劉聰出櫃」的話題閱讀量就有5億多用戶參與，目前數據仍持續攀升。

劉聰近日在直播平台和好友陳律合體直播，兩人過去相當要好，時常一起連線直播、互撩，兩人在公眾面前互稱彼此是好兄弟，但被網友提問「是男朋友嗎」、「在一起了嗎」，陳律語帶保留回應「還不是」、「還沒有在一起」，曖昧回答讓外界對於兩人的關係有無數猜想。

陳律在後續直播坦承劉聰是第一次喜歡男生，再加上劉聰生活出現許多變故，兩人吵架後，劉聰說：「其實沒太彎」，讓陳律覺得對方欺騙自己感情，就斷了連絡，後來在朋友調解下把話說開，才繼續相處試試。陳律則笑說：「現在我還要嘴硬，還是沒有在一起！你再繼續追追吧。」直播中劉聰送上一束白玫瑰，直呼：「希望我們的愛情跟白玫瑰一樣純潔。」

除此還送上親手寫的卡片，寫下告白「小傻瓜，生日快樂呀，怎麼會生你氣呢？」甜蜜氛圍讓網友都看傻眼，最後劉聰大膽在螢幕前親吻陳律臉頰，呼應當時放的背景音樂是梁靜茹的《勇氣》，令許多粉絲尖叫連連。

陳律回應。（圖／微博）

劉聰回應。（圖／微博）

之後兩人開直播，陳律轉頭看著劉聰：「已經這麼多人看到了，你願意嗎？」劉聰點頭回應，兩人在鏡頭外親吻，使網友再次暴動，「第一次在熱搜看到國內娛人公開出櫃，真不容易」、「雖然不認識，但還是很開心，百分百尊重支持」、「好配啊，真的必須祝福」、「好配！我看得哇哇大叫」、「我的CP是真的」，不過也有人表示大陸相對較保守，對同志接受度仍不是很高，兩人未來事業可能會受到不少限制。