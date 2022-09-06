一兩沉香一兩金，全球沉香商機龐大，無論是精油萃取、品香禮佛，甚至廣泛用於入藥引。看準台灣是全球最大的沉香消費國，中華沉香產業國際發展協會的農友，成功研究出18個月即快速結香，9月底委託中國醫藥大學推廣教育中心開立沉香研習實作班，今（6）日於沉香雕刻大師李文武的「74藝術中心」舉辦課程說明名會，展現堅強的授課師資陣容。

其中，國際中醫師黃錦豊，主講沉香對人體之症狀及保健之應用、沉香香水的調製；雕刻大師李文武演譯香道；台灣沉香學會秘書長謝清和講述香材應用，課程中將帶領學員實際操作，造香、精油粹取實作、沉香水調配。

中國醫藥大學推廣教育中心表示，沉香學問深奧，長久以來真假貨參差，令人怯步，該課程特別邀請擁有沉香照妖鏡，勤益科技大學化工系主任邱維銘，來主講沉香鑑定及科學分析。

本草綱目記載，沉香是最上等的理氣藥材，中醫師黃錦豊指出，使用桑螵蛸與沉香乾煎聞香，可大幅舒緩後腦勺頭痛；許多國際大廠，也使用沉香調配的香水，氣味相當迷人。黃錦豊分享沉香內的倍半帖，可幫助腦幹細胞的修復，阿茲海默的患者有顯著的舒緩；中華沉香產業國際發展協會的會員及同好，透過人工大規模的種植沉香樹，將沉香從瀕危物種中解放出來，人工培育技術的改革，最快18個月結香的話，大幅度降低用藥成本，造福許多患者。

瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES的資料顯示，台灣是全球最大沉香消費國；中國醫藥大學教育推廣中心表示，自古沉香就是消除疫病的良藥，如今快速結香的技術已成熟，並通過科學儀器的鑑定，本課程歡迎有志從事沉香產業民眾共同參與，透過課程學員扎實的獲取沉香相關知識，以及造香、精油粹取實作、沉香水調配。

沉香達人薛文進指出，目前全台種植沉香樹，超過3,000多萬棵，本次課程，該協會將分享多年人工培育技術的改革，快速結香實做技術；也希望透過這次相聚，共同籌畫，將台灣沉香推廣到國際市場上，並與國際同好交流，林上枝幹結香循還永續發展，還有發展種植養殖增收。