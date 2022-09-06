昨(5)日晚間桃園龜山文化三路發生火警，然而，在建築物旁有1處戶外停車場，有男子接獲通報前往移車，豈料，停車場現場已斷電，所有設備無法使用，柵欄無法升起，他便撥電話給客服幫忙解決，不料晚間9點抵達停車場的他，經過3個多小時的溝通與等待後才離開，讓他無奈表示管理業者客服「危機處理的很差」；網友也表示「業者只會收錢，不會危機處理」、「都失火了客服真淡定」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示昨(5)日晚間8時30分，被通知停車場隔壁建築物發生大火，約30分鐘後，抵達停車場欲移車，豈料，現場已斷電，繳費機沒電，電子柵欄沒電，無法出場。

他便與停車場客服聯絡，並向客服表示停車場隔壁大火，現場「繳費機沒電、電子柵欄沒電」無法出場，然而，客服卻問了他幾點進場後，要他把90元投進意見箱後，將從遠端開啟柵欄，他瞬間困惑，現場已經沒電，如何遠端開啟，並再次向客服人員說明「現場已經沒電！」。

男子因收到火災通報去停車場移車，卻花了3小時才順利將車子開走。（翻攝自臉書爆料公社）

然而，客服人員聽懂意思後，便向他表示「將派員至現場」，然而，過了1小時後，他未見人員抵達，又打了近客服詢問，客服則向他表示，因為現場「管制車輛」人員無法進去，他聽完又傻眼了，便向客服表示是火災現場隔壁停車場，要進停車場處理事故，此時客服人員卻靜默1下，便表示會催促人員盡快到場。

然而，又過了30分鐘後，卻來了保全人員，並非停車場管理人員，但他還是趕緊請保全人員開門，好讓車子移出，然而保全人員卻表示「需要先回報」，他便耐心等待30分鐘後，柵欄總算打開了，保全人員向他表示不收費，可直接離開。

男子從晚間9點抵達火災現場後，直到將車移出停車場時間為晚間11點多，竟花費3個多小時，讓他非常不滿抱怨，停車場的管理公司「危機處理的很差，需要再加強」，若不是消防員保護現場車廖，否則後果不堪設想。

貼文一出，網友紛紛留言表示「業者只會收錢，不會危機處理」、「都失火了客服真淡定」、「危機處理能力很差的公司」、「應該直接弄斷他！因為沒電沒監視器」、「你真能忍，這我應該不到半小時就破壞柵欄了」、「別人的車燒不完的概念 爛透了」、「業者危機處理方式也太不ok」、「版主記得要趕快去洗車，燃燒物很多揮發物會侵蝕車子漆面外層！」。