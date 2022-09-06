烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，目前就讀大學三年級，除了經營自己的Youtube頻道，也是綜藝節目的常客。她近期與大馬男星祖雄公開認愛，大膽自曝兩人是從P友轉正，態度非常大方，公開回應許多網友提問的辛辣問題，不過此舉似乎讓部分網友感到反感，紛紛在該新聞下批評，讓佳娜直接嗆辣回應。

佳娜今（6）日在Instagram貼出關於她和祖雄交往，部分網友留下的負面留言：「怎麼越看越不順眼呢？唉！他們倆早晚分手，男的更花，女的愛現」、「差不多快分了」、「才交往一年，不要把話說太滿」、「沒打算結婚，只是炒作吧？當作砲友分享，看看就好別當真」、「現在是年輕，等妳生完小孩我看妳能多年輕，別忘了妳們外國人老的比誰都快喔」。

面對這些負面評價，佳娜表示：「每個留言都看到了，越看越高潮了！你多花時間留言，我多賺你的流量」，她曬出一張比中指的照片回擊酸民，完全不在乎外界的聲浪，霸氣舉動讓許多粉絲留言力挺：「加油，做自己最自在」、「何必理會」、「討厭佳娜的，佳娜不管做什麼，都會討厭，看了不爽，佳娜就看看就好，做自己最快樂」、「酸民，他們是提供笑點的，不用理會他們，越酸只會越好笑」、「別理他們，感覺那群就假帳號」、「這些人也太閒」、「我覺得妳很好啦，至少都有在用中文，這點真的很棒」、「但是我愛看你們互動耶」。