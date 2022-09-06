日本上月驚傳冷血夫殺妻女命案，一名巴西籍男子涉嫌在大阪住處持刀砍殺2名至親，動手後立刻向公司請假爭取逃跑時間，3天後事件才曝光。知情人士透露，男方常在外喝酒鬧事，這次疑似妒忌心作祟才萌生殺機，目前人已潛逃出境。

此前夫妻恩愛形象羨煞不少人

綜合讀賣新聞、《日本時報》(The Japan Times)報導，恐怖命案發生在大阪府堺市東區，29歲的荒牧愛美與3歲女兒被發現陳屍一棟公寓大樓約3天，兩人身上遺留十多刀傷口，女子幾乎呈現毀容，還有打鬥痕跡，推測此前曾遭家暴對待。兇手是一名來自巴西的33歲男子、也就是她的丈夫羅伯森 (Barbosa Anderson Robson)，21日犯案後馬上聯繫公司，稱家裡出事要請假2週，隨後又打給岳母以「身體不適」為由要求別來拜訪，藉此爭取逃跑時間。

警方調查發現，兇嫌已於22日潛逃出境，報導引述巴西媒體指出，他可能躲在南部巴拉那州的親戚家。

值得注意的是，這對夫妻恩愛形象羨煞不少人，死者荒牧愛美曾赴海外留學，除了母語日語外，還精通英語、以及丈夫熟悉的葡萄牙語。臉書的PO文寫下，「直到遇見你，我才懂愛和幸福的意義，謝謝你一直陪伴在我身邊，我愛你，親愛的…」如今讓人難以理解，光鮮亮麗背後藏著什麼深仇大恨。

另據一家酒吧老闆透露，羅伯森喝酒後常失控，曾和其他顧客起衝突；死者友人則表示，愛美會跟她抱怨「想離婚」，覺得生活就像地獄，因為老公常常限制她不能跟其他男性友人見面，就算在場有其他女性。