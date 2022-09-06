中秋節將至，旅遊和返鄉的車潮將湧現國道，若沒掌握好速度及車距，很容易讓荷包大失血。一名駕駛日前上網控訴，自己行駛國道外側時速有82公里，並沒有飆車和龜速的情況，卻遭到公路警察大隊開單，氣得他怒罵「搶錢」，而原PO受罰的原因也引起網友熱議。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，日前他以時速82公里開車行經國道3號公路南向102.2公里路段的外側車道，沒有超速，也沒有當烏龜車，沒想到卻被開了一張3000元罰單，原因是「沒有和前車保持41公里以上的行車安全距離」，讓原PO忍不住痛批，「搶錢大隊！無超速也要罰！X！超速不抓！」

駕駛氣得上網發文控訴，而受罰原因也引發網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後引起許多駕駛討論，有人無奈地說，「外側車道不能低於60km/h，車距保持41公尺以上？時速82公里被開罰？這樣到底要開快還慢？」、「我保持的安全距離=別人的超車距離」、「感覺被前面龜車害到，導致時速82就快要撞上，到底有多龜」，不過也有人嗆說，「明明就是沒有保持安全距離」、「付清罰單！請不要再開車害人了」。

一般來說，高速公路可分做外側、中線以及內側超車道，若在車流順暢的情況下，外側車道車速不得低於時速60公里、中線車道不得低於時速80，而內側超車道則必須依照路段，不得低於時速100至110公里。

而國道安全車距的計算方式，小型車是「時速除以2」，以時速100公里為例，安全距離即為50公尺；大型車則是「時速減20」，假設時速100公里，安全距離即為80公尺，至於該如何判斷距離，則可參考國道上的車道線條，「虛實線相加」剛好為10公尺。