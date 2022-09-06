總統府今天發布總統令，國安會副祕書長胡木源已准辭職，應予免職。總統令自8月31日生效。胡木源是在去年7月出任該職務。當時總統府表示，蔡英文總統倚重胡木源，針對可能構成國家安全威脅的各種傳統和新興犯罪手段，擬定相對應的國安戰略。

胡木源准辭後，國安會剩下陳文政及徐斯儉兩位副祕書長。胡木源為中央警察大學49期行政科畢業、國立中正大學犯罪防治研究所碩士。

在擔任國安會副祕書長之前，胡木源歷任台灣省警務處刑事警察大隊偵查員、組長、刑事警察局隊長、高雄市刑大隊長、新興、三民第二分局長、嘉義縣警察局局長、刑事警察局副局長、彰化縣警察局、台中市警察局長、保安警察第三總隊總隊長、警政署警政委員及刑事警察局局長，新北市警察局長、國安局副局長等職。

總統府去年表示，希望借重胡木源專長，針對可能構成國家安全威脅的各種傳統和新興犯罪手段，以及境外敵對勢力層出不窮的滲透方式，擬定相對應的國安戰略，督導相關國安體系的犯罪偵查、反滲透與反介入工作。