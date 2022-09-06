洛克希德(Lockheed )的SR-71「黑鳥」(Blackbird)是有史以來飛行最快的軍用噴射機，極速超過3.2馬赫(約3920公里/小時)，然而還有一種飛機，速度比黑鳥快了一倍以上，而且飛得更高，那就是北美航太 (North American Aviation)的 X-15實驗機。

根據美國航太總署NASA的資料，X-15是第1種真正的太空飛機，能夠以超過6馬赫(7245公里/小時)速度飛行，並且它的升限達到離地表107公里，已經超出了地球大氣層。

事實上，「高空」與「太空」的分界，正是由X-15所確定出來的，當年X-15的數次試飛過程中，多位試飛員回報在離地表100公里的高度飛行時，飛機的操作舵面已失去做用，空速器也不準確，確實此處環境的空氣稀薄到無法產生有效的氣動力，應屬於太空環境。由於最早預言並計算出這個現象的是匈牙利裔美國科學家馮卡門(Theodore von Karman)，因此這個分界線稱為「卡門線」( Karman line)。

X-15 The Ultimate Flying Machine

既然X-15在航太領域有如此重要貢獻，為何最快飛機的殊榮很少提到它？那是因為X-15的飛機定義有爭議，首先它並不使用航空引擎，而是使用火箭引擎，使用相當特殊的液態氧與液態氨推進劑燃料，也就是它更像一具水平發射的火箭。

它的起飛方式也很特別，並不從地面起飛，而是由B-52轟炸機攜帶，在高空環境中「發射」出去。NASA為了X-15的實驗，曾使用2架NB-52。

根據NASA的情況說明書，NB-52以0.7馬赫的巡航速度，飛到離地表14公里的高度，此時釋放X-15，它的火箭引擎XLR-99隨即啟動，提供31噸的推力，飛機最多只有兩分鐘加速時間，之後燃料就會耗盡。

X-15總共製作3架，有12名飛行員駕駛，其中最出名的是首位登陸月球的人類尼爾•阿姆斯壯(Neil Armstrong)，曾經駕駛過7次，個人最高的飛行速度是5.7馬赫，在X-15速度榜中排名第6，雖然並不是最快的那一位，但是他的X-15飛行經驗，使他獲選登月計畫的主要太空人。

X-15最快的飛行紀錄由威廉奈特(William J. Knight) 在1967年10月3日遞造，他駕駛的2號機達到了6.7馬赫；而最高飛行紀錄是由約瑟夫沃克(Joseph A Walker)在1963 年8月22日創下，達到離地表105.9公里。

1968年，隨著登月計畫的開展，X-15結束了它的試飛任務，2號機被收藏在美國空軍國家博物館。