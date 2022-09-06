陸軍第8軍團裝甲564旅6日晚間在恆春三軍聯訓基地執行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」，本次實彈測考出動包括M109A2自走砲、CM11戰車、CM32、33、34裝步戰鬥車，及AH-64E阿帕契直升機從空中發射30鏈砲，並有狙擊手持國造T93K1狙擊槍及標槍飛彈參與演練，夜攻任務目的是先驅離敵方警戒部隊，7日早上再由主要部隊對假想敵營發起攻擊。

陸軍第八軍團表示，本次操演是透過想定狀況誘導，模擬戰場真實景況，6日晚間夜攻部分，砲兵部隊先以120公厘迫砲、M109A2自走砲發射照明彈，前進觀測官再修正方向，實施檢驗射擊，接著陸航AH-64E攻擊直升機、標槍飛彈、地面部隊T93K1狙擊手進行攻擊、準備射擊，戰車及裝甲車再縮短與敵距離，以M240機槍、T74機槍進行衝鋒陣內戰，期間採取左、右線交互射擊方式，火力不間斷。

砲兵部隊以120公厘迫砲發射照明彈，實施檢驗射擊。（葉家瑋攝）

圖為陸軍8軍團裝甲564旅在屏東保力山執行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」。（葉家瑋攝）

圖為陸軍8軍團裝甲564旅在屏東保力山執行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」。（葉家瑋攝）

第八軍團表示，該場操演是為了模擬戰場真實景況，來強化部隊整體戰力。（葉家瑋攝）

陸軍564旅聯兵二營營長黃敬峰中校指出，能以營長身分帶領部隊執行聯勇操演，對自己來說極具挑戰。他說明，夜間作戰與日攻最主要的差別是，夜間能見度不佳，戰甲車則具有夜視功能，對射手來說，可利用車上夜視鏡對目標射擊，駕駛手也能使用輔助燈具、夜視鏡幫助駕駛。

7日將換日攻操演登場，預計還有IDF戰機、UAV無人機、渦輪發煙機、M239煙幕發射器等武器裝備輪番上陣。

此次「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」夜間實彈測考，照明彈從恆春鎮上都能看到，寂靜的夜空看上去格外震撼。第八軍團強調，本次操演在中秋節前夕，更讓國人瞭解，國軍將秉持「國防安全無假期」信念。