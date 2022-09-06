1名網友日前邀心儀女子吃飯，她事後抱怨女子點了整桌的菜且全部吃光，花了他1260元，而他自己只吃了1碗鵝肉飯，PO文罵「妳是餓多久了…我已經動了放棄追求的念頭了」；文章一出網友卻一面倒怒罵原PO「1260很貴嗎」、「其實這些…哪裡算多啦」、「至少她還有吃光光啊」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前邀心儀的女子吃飯，對方竟點了滿滿一整桌的飯菜，有臭豆腐、米血、蝦子、炒青菜和一大盤鵝肉，她最後還真的全部都吃完，最後整桌飯菜吃了1260元，而原PO自己只吃了「1碗鵝肉飯」，其他全是女方吃的，他事後PO文直言「你是餓多久？」

1名網友邀心儀女子吃飯，他抱怨女子點了整桌且全部吃光，花了他1260元，而他自己只吃了1碗鵝肉飯，罵「妳是餓多久了…我已動了放棄追求的念頭了」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

「真他X的不X爛」該網友發文說整桌飯菜全被女方吃光光，他只吃了1碗鵝肉飯，事後他直接動了「放棄追求」念頭，還怒嗆對方「妳是餓多久了」；貼文曝光吸引4千多則留言、2萬多個讚。

不少其他網友幫女方說話，留言「點一整桌不吃完的更X吧」、「1260很貴嗎」、「其實這些…哪裡算多啦」、「至少她還有吃光光啊」、「追求一個女生1260都在計較，追到手126不就在該該叫」、「其實這些菜看起來真的不多啊，我也可以一個人把這些全吃完」、「小鼻子小眼睛的」、「她在你面前做自己，放心的吃，結果你在這唉爸叫母」、「請客還怕人吃，吃光總比浪費的好」。