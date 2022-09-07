全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）今天宣布，將在未來5年投資15兆韓元（約新台幣3400億元），在韓國興建一座新的晶片廠。

路透社報導，SK海力士發布聲明表示，這座名為M15X的廠區設施，將從明年10月開始在首爾南部的清州（Cheongju）動工興建，預計在2025年初完工。

SK海力士的發言人說，新工廠將生產記憶體晶片，至於會是生產動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片或是儲存型快閃記憶體（NAND flash）晶片，要視市場的情況而定。發言人拒絕就新廠預定產能置評。

SK海力士在韓國的利川（Icheon）設有DRAM製造廠；另外在韓國的清州、中國的無錫、重慶和大連，也設有NAND晶片工廠。

SK海力士的母公司鮮京集團（SK Group）近期還宣布，計劃在美國興建一座晶片封裝廠。

受到通貨膨脹、全球經濟成長趨緩以及供應鏈不確定性等因素影響，電子產品買氣下滑，記憶體晶片的需求因而正在走跌。

不過，SK海力士表示，專家預測市場有望從2024年開始復甦，並在2025年反彈成長。

SK海力士說：「M15X建廠計畫的誕生，就是為了準備迎接預期在2025年到來的下一波景氣回升。」（譯者：張欣瑜/核稿：張正芊）1110906