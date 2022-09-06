「廈門公安」微信公眾號3日指出，廈門市公安局為加強投資貿易洽談會舉辦期間的無人機等民用小型航空器管理，從9月3日至12日進行管制，未經審批不得起降。由於金門地區連日來遭大陸民用無人機侵擾，甚至遭我方金門守軍示警、擊落，因此該通告特別受到矚目，有大陸網友直言，此舉將使從廈門飛抵金門的無人機行動被迫暫停。對此，前立委沈富雄6日時就爆出內幕，直言「精彩在這裡」。

沈富雄6日在網路節目《少康戰情室》中指出，其實中國大陸8月初無人機事件發生，拖了整整一個月，我方才打下第一架，就是因為「蔡英文聽到白宮國安發言人說『無人機就是要形成新常態』這句話」，才決定將其轟下來。這讓沈富雄坦言「我覺得無人機事件中，中國大陸大獲全勝」，直呼「在打下第一架之後，我們都不太預期可以知道中國大陸會怎麼做，因為一開始的時候不知道無人機是軍用還民用」，沈富雄說「但自從我們打下一架之後，就變成無人機禁止過去了，之後又丟了榨菜跟茶葉蛋，變成『榨蛋』」。

這讓沈富雄直呼，「中國大陸是用這種輕佻的心情，去看看你的底線，看你沒有辦法的醜態，看擾台後台灣要依賴美國到什麼程度」，但在我們擊落對方無人機的時候，中國大陸就表明「我不去了」，沈富雄強調，「這精彩在這裡，因為如果無人機再去，這樣邊際效用就沒有了」，所以告一個段落，中國大陸大獲全勝。