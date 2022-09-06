百年老店見證歷史！苗栗縣不只三義鄉木雕產業出名，西湖老街也保存了珍貴的在地文化。苗栗縣長候選人徐定禎今(6日)在臉書以「西湖老街年盛鐵店，百年淬鍊台灣鐵器史」為標題發文表示，西湖三湖村店仔街是村內唯一一條商店街，也是村裡重要的信仰中心。店仔街原先在清朝作為驛站，帶動店家和人潮聚集、讓街上繁榮熱鬧，因此當地人就以「店仔、店仔」稱作這條商店街，也就成了「店仔街」名稱的由來。

他指出，擁有120多年歷史的年盛鐵店就位在店仔街上，已經由第四代師傅經營，從小就跟著爺爺和父親學習打鐵的師傅說，鐵店過去在農業社會上有著非常重要的地位，因為農具都由打鐵店生產，曾經是很熱門的產業，大概六十多年前的西湖鄉就有6、7家鐵店，鐵店生意興隆、時不時就能聽見打鐵「鏘、鏘、鏘」的聲音。

而在進入工業時代後，農業和傳統產業式微，依靠手工敲出的鐵器被工廠大量生產的產品取代，村裡人口逐漸外流，年盛鐵店仍堅持著傳統手工打鐵產業。師傅六十多年來一鎚一鎚延續打鐵產業，這就是台灣職人的精神，牆上掛滿的鐵器不只是代代傳承的象徵，更是記錄台灣寶貴的鐵器史。

徐定禎說，「師傅也特別讓我用一小段燒紅的鐵試試『打鐵』，光是要塑形小小一塊鐵片，每一鎚下去的位置和力道都要精準，看著師傅打鐵起來感覺很輕鬆，實際上要扛起鐵鎚、要出力又要敲對地方，需要集中注意力和力氣。越在地越國際，我們苗栗各鄉鎮都有特別的文化歷史，我相信透過推廣苗栗的深度文化觀光、分享各鄉鎮的美好，在地特色也能帶苗栗站上國際舞台！」