女星楊丞琳因在大陸節目《還有詩和遠方3》脫口「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「我在台灣長大，但我是廣東人」等，被部分台灣網友出征，臉書、IG緊急關閉留言功能；未料有網友把氣出在楊丞琳老公李榮浩身上，惡搞他的維基百科，消息一出，網友紛紛批評：「拜託不要丟台灣人的臉。」

昨（5日）有網友在臉書社團爆廢公社公開版表示，李榮浩的維基頁面被亂改，「最佳爛醜人獎是哪招？」不僅如此，李榮浩的名字變成「鳢溶耗」，出生、居住地和語言被惡搞「牛蛙市、北七市和蚌埠話」，學歷「北京異數大學」，配偶楊丞琳也遭改成「癢沉淋假台灣人」，且李榮浩明明被封「最強黑馬」並奪最佳新人獎，都被惡意改為「最爛噁馬」、「最佳爛醜人獎」，代表作《模特》也遭殃，慘成《醜男模特》。

李榮浩的維基百科被惡搞。（圖／爆廢公社公開版）

李榮浩的維基百科被惡搞。（圖／爆廢公社公開版）

楊丞琳的維基百科被惡搞。（圖／爆廢公社公開版）

不僅如此，楊丞琳的維基也被惡毒亂改，出生地、語言、教育程度等無一倖免；截稿之前，《中時新聞網》查看李榮浩夫婦倆的維基百科，李榮浩的已恢復，剩「蚌埠話」沒改回來，楊丞琳的則全變正常。

眼見李榮浩的維基遭亂搞，很多台灣網友都感到丟臉，紛紛留言罵：「唉，台灣還是有部分敗類」、「台灣玻璃心的也不少，無聊」、「蠻沒品的其實」、「整天說人家玻璃心，你現在這種行為，不也是玻璃心的一種嗎」。