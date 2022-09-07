華航積極為疫後旅運布局，聯手旅行社搶客，華航第四季增班三成，飛紐約、峇里島、法蘭克福等主要城市大增班，並推出空陸接轉新服務，包括法蘭克福航點與德航、德鐵合作轉乘服務，德鐵全艙級單一價台幣1,000元；另在日本與JR合作優惠套票。

華航桃園-札幌即日起，每週五出發；桃園-紐約10月4日起，恢復每週二、四、六飛航；桃園-峇里島10月9日起，增為每週二、五、日；桃園-維也納10月31日起，每週一、五、日直飛；桃園-法蘭克福11月起天天直飛；並於12月1日開航桃園-宿霧，每週一、二、四、六飛航。

華航新推出自由行2.0進化版《華航機微酒》，2人以上成行，適用範圍遍及東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾、新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡等11大亞洲熱門航點。

接下來11月起，華航天天直飛德國，旅客可取得華航＋德航2段登機證，也可選擇快速轉乘德鐵，放射路線縮小間距直達德國13大主要城市，空陸接轉超便利，華航並提供德鐵全艙級單一價台幣1,000元，讓旅客轉乘旅途更舒適，機票開立後，可上網報到取得車票。

針對國人喜愛的日本，華航與JR西日本聯手推出交通套票，只要購買華航機票+JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，可享600～1,600元優惠折扣，也可選擇含阿倍野HARUKAS300展望台、大阪梅田空中庭園展望台、或是京都鐵道博物館門票的套票，最高可省2,000元。