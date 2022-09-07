SK海力士斥資百億美元 韓國建新晶片廠 03:272022/09/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 SK海力士6日宣布，未來5年將投資15兆韓元（約109.5億美元），在韓國清州市興建新晶片廠，預計2015年初完工。該公司指出，雖然目前記憶體晶片需求快速下滑，但預期產業將在2024年復甦，2025年反彈，新廠將能為下一波產業榮景提供更多晶片。 《國際產業》SK海力士在韓建新廠 迎2025記憶體反彈 《韓股》科技股弱、韓元續貶 韓股2400保衛戰 《國際社會》軒嵐諾尾巴掃過韓 蔚山首當其衝 #SK海力士 #韓國 #晶片廠 #斥資百億 #年將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麗寶樂園渡假區 中秋祭好康 04:102022/09/04 產業．科技 軒嵐諾離台後一路北漂 這國剉咧等 恐成史上最強颱 10:352022/09/04 生活 《國際政治》拉攏荷蘭赴韓投資 鎖定晶片、核電、氫能 16:422022/09/06 財經 日本羽賽》決賽激戰 女雙一分打136拍 14:342022/09/04 體育 栗戰書將訪俄蒙韓 出席東方經濟論壇 04:102022/09/05 產業財經 韓國浦項鋼鐵冒火光濃煙 澄清為散氣作業非火警 14:242022/09/06 國際 Taiwan Beats唱進韓國音樂節 04:102022/09/03 娛樂新聞 時隔20年最強颱風襲韓 專家分析肇因於全球暖化 20:372022/09/06 國際 韓國旅遊新景點！玩樂釜山最大遊樂園 穿高中制服玩樂天世界 14:492022/09/05 生活 大鵰網紅為更像韓國人「做GG縮小術」 網友氣炸後道歉了 20:532022/09/05 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。