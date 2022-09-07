SK海力士6日宣布，未來5年將投資15兆韓元（約109.5億美元），在韓國清州市興建新晶片廠，預計2015年初完工。該公司指出，雖然目前記憶體晶片需求快速下滑，但預期產業將在2024年復甦，2025年反彈，新廠將能為下一波產業榮景提供更多晶片。

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