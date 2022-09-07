高油價促使美國車主減少開車和節約用油，美國汽油均價自6月中觸及每加侖逾5美元頂點後，便開始反轉下滑，迄今已連跌逾2個月。專家預期油價下行趨勢將延續到秋季，部分州可能跌破每加侖3美元。

根據美國汽車協會（AAA）數據，美國無鉛汽油均價在6月14日升抵每加侖5.02美元高點後便一路走低，5日來到每加侖3.79美元。

汽油價格追蹤機構GasBuddy石油分析部門主管迪哈恩（Patrick DeHaan）指出，若墨西哥灣煉油廠沒有遭受颶風威脅，汽油價格下跌應該能延續至秋季。

迪哈恩希望在萬聖節至感恩節之間，油價能降到3.49美元。如果美國墨西哥灣煉油廠沒有因為颶風中斷運作，汽油均價可能低至3.29美元。

迪哈恩警告，油價跌勢可能暫時停止，加州等部分地區或許不跌反漲，不過有些州可能在今年稍晚跌破每加侖3美元，像是德州與奧克拉荷馬州。

勞動節（5日）意味著夏季開車旺季進入尾聲，有駕車出遊計畫的民眾先前擔心，3天連假可能遇上油價大漲，所幸並未發生。

紐約能源對沖基金Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，消費者相當幸運，最擔心的事情並沒有成真。油價下跌讓消費者和經濟稍微鬆口氣。

油價資訊服務公司（OPIS）能源分析全球主管克洛薩（Tom Kloza），雖然認為油價繼續下滑，不過不會跌太兇，而且年底前可能再次走高。

克洛薩表示，美國油價跌勢即將終了，均價可能低至每加侖3.5至3.75美元之間。油價已連續80天下滑，但有太因素能推高油價，像是批發市場價格上漲，且美國成為大型石油出口國，亦協助支撐油價。

原油價格持續牽動汽油市場，地緣政治因素可能再次讓油價狂飆。俄羅斯入侵烏克蘭後，西德州原油一度衝上每桶130美元，目前回落至90美元左右。