德國統計局6日公布，7月工廠訂單月減1.1％，遜於6月修正後的月減0.3％，亦不如市場預期的月減0.5％，寫下連續六個月下滑紀錄，反映生產成本攀升之際，市場需求減弱。7月國內與歐盟訂單皆呈現下滑，分別月減4.5％與6.4％。