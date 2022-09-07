德國7月工廠訂單 連續六個月下滑 03:272022/09/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國統計局6日公布，7月工廠訂單月減1.1％，遜於6月修正後的月減0.3％，亦不如市場預期的月減0.5％，寫下連續六個月下滑紀錄，反映生產成本攀升之際，市場需求減弱。7月國內與歐盟訂單皆呈現下滑，分別月減4.5％與6.4％。 歐斷氣攪局 美股周線連三黑 德國柏林消費電子展 新北搶攻歐洲工業、電子市場 北約加強東翼部署 百名德軍抵立陶宛 #德國 #工廠訂單 #六個月 #下滑 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 制裁未擊倒俄國經濟 04:102022/09/04 專題周報 北溪1號未能如期恢復供氣 德國仍達10月儲氣目標 15:502022/09/04 國際 就業報告不敵歐洲斷氣危機 美股先揚後挫 09:492022/09/04 財經 大宗商品價格飆漲 澳Q2經常帳盈餘達183億澳元 21:332022/09/06 財經 技術線型強勢 股價打出雙底 嘉聯益笙科 有看頭 04:102022/09/04 產業特刊 德能源危機紓困 加碼650億歐元 04:102022/09/06 全球財經 德冬季供電可能吃緊 2核電廠延後關閉 08:572022/09/06 國際 男籃歐錦賽》薛洛德領軍德國逆襲波士尼亞 預賽2連勝 00:382022/09/04 體育 7個月首見 韓通膨放緩 韓國央行今年底前料持續升息 04:102022/09/03 全球財經 《國際金融》北溪一號續停供 歐股無力 16:112022/09/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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