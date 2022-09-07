澳洲央行6日如預期升息2碼，連續五個月升息，累計升息225個基點，為1994年來最快升息速度，並警告會繼續升息對抗通膨。專家擔心升息速度太快會令經濟衰退，衝擊澳洲股匯下挫。

S&P／ASX 200指數由紅翻黑，終場下跌0.4％收6,826.5點創六周新低。澳元兌美元匯率盤中貶值0.5％報0.6765美元創近兩個月新低。

央行理事會決議把基準利率調升至2.35％創2015年1月來新高。其5月開始升息1碼後，6月到9月間連續四個月升息2碼。

央行總裁洛威（Philip Lowe）在會後記者會上說：「理事會預期未來幾個月繼續升息，但不會按預設路徑走。未來升息的幅度與時間點，將依據接下來公布的數據，和理事會對通膨與勞動市場等展望的評估而定。」

他表示理事會要確保通膨率回到2％至3％目標區間同時，讓經濟繼續平穩發展。但他強調在全球前景等不明朗因素下，要在抗通膨與維持經濟發展之間取得平衡必須步步為營。

對於全球情勢，他認為高通膨對實質所得構成壓力、大部份國家不斷緊縮貨幣、俄烏戰爭和中國嚴厲防疫政策等已令經濟前景惡化。

澳洲第二季通膨率年增6.1％創21年新高，統計局將10月底公布第三季通膨率。外界預期澳洲通膨率在年底將迫近8％。因此貨幣市場交易商預期在央行繼續升息下，基準利率在明年中旬將升破3.5％水準。