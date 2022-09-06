藝人楊丞琳近日在大陸節目《還有詩和遠方》上提到吃海鮮奢侈，一句話在台網拋下震撼彈，引發正反兩派網友互相舌戰。不過有網友發現，內政部臉書今（6）日發布的防詐騙宣導貼文中，竟造句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，挨轟根本是政府直接發文嘲笑國民！

楊丞琳近日在陸綜節目上享用豆腐魚，被問到台灣人怎麼會沒吃過豆腐魚時，她提到「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，沒想到因此在台灣掀起網路論戰。

內政部配圖提到「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，疑似諷刺楊丞琳。（翻攝自內政部臉書）

內政部今日在臉書粉專分享防詐騙資訊，「教大家一句面對詐騙的最佳回答：『笑死！』」強調只要保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，就能一眼看穿詐騙案件中不合理的地方；不過仔細一看配圖中的造句，第七點的「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」被懷疑就是針對楊丞琳一事發表意見。

對此，許多網友紛紛回應，「笑死，竟然有政府直接發文嘲笑國民」、「政府機關可以公開用粉專霸凌公眾人物喔，超沒品==」、「第七點容易引發爭議，政府機關不適合發表這樣的言論」、「笑死，這是內政部水準」、「笑死，死了兩個警察了，內政部還只會笑死～」。