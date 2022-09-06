安溥6日出席擔任Hit Fm聯播網10月hito大台柱。她以一頭俐落短髮造型亮相，自認剪短髮後，時常被誇讚漂亮，甚至還被大讚跟閨蜜張鈞甯撞臉，令她十分開心，並提到自己也還在習慣新髮型，但她學到一件事情，剪短髮脖子要記得擦防曬，因為以前脖子都被頭髮蓋住。

至於現在有桃花？安溥說，剪短髮後，在路上回頭率有變高，聽到許多讚美，但搭訕率是零，因為身旁有一位護花使者（指兒子），桃花都會被兒子擋掉，但她很享受現在的生活，跳脫求偶市場，認真跟大家用心交朋友。

被問及中秋節怎麼過？安溥分享，應該會認真帶著小朋友學騎腳踏車，目前還在三輪車的階段，不過小朋友一直想挑戰兩輪，在馬路上奔馳，她只能循循善誘要小朋友一步一步慢慢來。安溥小孩是九月壽星，安溥前陣子幫小朋友過生日，但小朋友不愛奶油也不愛蛋糕，所以她訂了一顆800元的哈密瓜打算當成生日蛋糕。

安溥還笑說，從沒替自己買過這麼好的生日蛋糕，本來完美的計畫是將哈密瓜上半部切開插上蠟燭幫兒子慶生，還很得意的時候，殊不知哈密瓜已經在廚房被爸媽活生生切成八塊，安溥無奈地說：「連皮都削好了！兒子的生日蛋糕就這樣沒了！」本來預期的儀式感全都不見。