世邦魏理仕台灣資本市場部獨家受託辦理標售新北市鶯歌工業區土地，預計於11月3日開標，該土地位於鶯歌區永吉段工業，基地正臨鶯桃路(20米)及永吉街雙出入口，可望是下一個受矚目的工業土地市場。

世邦魏理仕表示，該土地鄰近鶯歌火車站、距未來捷運三鶯線LB11永吉公園站僅300公尺，更具有緊鄰桃園、龜山、八德等地緣產業優勢。

根據世邦魏理仕台灣研究部統計，近三年來鶯歌區大型不動產交易金額共41億元，雖然交易件數不多，但每筆交易平均面積達三千坪以上，因而吸引建商及自用型買方進場。此次釋出的鶯歌區永吉段土地，面積逾3,300坪，為完整工業地塊，且適用工業區立體化方案，相當具有抗跌保值潛力。

世邦魏理仕表示，「宅經濟」持續帶動物流倉儲成為商用不動產熱門產品，但以投資角度來說，物流倉儲真是個好主意。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，從商用不動產收益率來看，物流類不動產表現真的不錯! 施甫學指出，保險業投資商用不動產的收益率水準，深受央行利率政策影響，以歷史來看，最高報酬率落在2012年11月的2.875%，後因央行降息逐步降低，最低來到2020年3月的2.095%，今年央行兩次升息後已來到2.47%；壽險業為取得優質投資標的，僅能以符合最低收益率門檻的價格出手。

世邦魏理仕認為，隨著美國未來持續升息，下半年內台灣央行升息機率仍高，目前壽險業評估標的(報酬率)至少需要2.7％。部分買家已紛紛調整物色不動產的布局，從市中心較低租金報酬率的物件，外溢到郊區或中南部，尋找更佳保值效益、擁有較高租金報酬率的不動產。