國民黨台北市議員徐巧芯5日公布民進黨台北市長陳時中競選辦公室人員分機表，事後稱那並非個資。陳時中競辦6日發表聲明指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安縱容同黨議員違法竊取機密，如同「水門案」醜聞；競辦也要求「蔣家第四代」的蔣萬安先回答，用違法方式打選戰、傷害幕僚，「就是你們的手段嗎？」PTT鄉民對此酸爆：「只會叫別人公開透明」、「重新定義機密」、「既然是機密你怎麼不封存30年？」

陳時中競辦6日表示，競選辦公室任何內部資訊均屬競選團隊的重要機密，不應用任何手段不當竊取，甚至讓資訊外露。蔣萬安身為法律博士、曾擔任執業律師，竟縱容同黨議員違法竊取機密，並惡意散播，不但是不當且不入流的競選手法，更堪比本次選舉的水門案醜聞。

此外，針對網路上流傳陳時中競選總部同仁名單，並對此作惡意連結、質疑來陳時中競選總部幫忙的同仁身份，陳時中競辦表示，辦公室人員都是從基層幕僚做起，都各有其專才。並反嗆：「請身為蔣家第四代的蔣萬安先回答，用違法的方式來打選戰，傷及幕僚人員，就是你們的手段嗎？」

對於陳時中競辦的聲明，PTT鄉民翻白眼大酸：「水...水門案？機密？」、「水門案咧，笑死」、「政二代都是機密，嘻嘻」、「封存30年...」、「既然是機密你怎麼不封存30年？」、「只會叫別人公開透明的時鐘」、「又在重新定義機密了」、「意思是說這名單正確囉」、「政二代是見不得光是不是？」、「不覺得辦公電話是機密耶」、「這次又換什麼人設了？」

還有人虧，「貴黨想當初整天公布柯文哲的偷錄音」、「分機號碼是機密，各種偷錄音就沒事」、「違法？違哪條法？」、「快笑死了」、「什麼都機密，上癮了是嗎」、「水門案的等級是競選辦公室的電話分機號碼嗎？」