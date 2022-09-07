鞋材業兩強台灣百和（9938）及百和-KY（8404）6日同步公布自結8月合併營收，聯袂走強。其中，台灣百和自結8月合併營收14.77億元，年增38.65％，但累計前八月合併營收121.18億元，年減7.21％。

百和-KY自結8月合併營收7.29億元，年增23.82％，但累計前八月合併營收60.87億元，年減19.76％。

台灣百和表示，若不含8月房地產營收7,100萬元的貢獻，8月合併營收年增39.9％；若不含前八月房地產營收13.01億元，累計前八月合併營收年增10.9％。

若含房地產貢獻，台灣百和集團前八月產品營收比重，分別為織帶鞋帶46.5％、黏扣帶12.1％、鬆緊帶11.5％、房地產10.7％、針織經編緹花9.3％、射出帶6.6％、其他2.6％，及粉體塗料0.7％。

若含房地產貢獻，台灣百和集團前八月各廠區營收比重，分別為百和-KY占49％、越南百和23％，台灣百和17％、印尼百和8％、北美百 和2％，以及大陸其他1％。

展望今年，法人認為，台灣百和印尼新廠今年加入貢獻後，可望為今年營運再添增成長動能，加上9月是下半年最強的營運月分，預計可增強9月合併營收的表現。