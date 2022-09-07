仁寶宣布，整合國際標準3GPP的5G即時傳輸、C-V2X蜂巢式車聯網先進無線連接技術與AI 影像辨識技術，打造業界首創的「5G智慧鐵道安全預警與決策系統」，可望有效提升台鐵鐵道安全、帶動智慧交通技術與服務創新，目前於新北市鶯歌尖山埔平交道路段進行試運行。

仁寶表示「5G智慧鐵道安全預警與決策系統」，串聯列車、平交道、維修工班與數位雙生平台，同時針對平交道防闖警示、軌道工安預警、鐵道列車追撞警示三大應用提供偵測與安全預警服務，以更智慧、安全且便捷的方式優化鐵道安全防護，促進智慧鐵道產業發展。

仁寶表示，「5G智慧鐵道安全預警與決策系統」中包含三項主要產品，分別是路側控制單元、車載警示單元、維修人員警示單元，透過攝影機的AI影像辨識與光達物件混合偵測技術，可進行全天候全時段判斷，提供平交道防闖警示，如發現異物闖入或在平交道範圍內逗留，系統會立刻發出告警訊息與即時影像至兩公里外的列車駕駛員與數位雙生平台，藉此提升列車、乘客與用路人安全。

而在軌道工安預警方面，仁寶表示則是透過鐵道維修人員攜帶的警示裝置，當列車進入警示距離，警示系統將發出通知，提醒列車駕駛員注意以及維修人員迴避，避免工安事故發，至於在鐵道列車追撞警示方面，當兩台列車靠近並進入警示距離時，系統會發出告警訊息提醒駕駛員，避免追撞事件發生。

仁寶表示，在上述服務上線後，仁寶除持續深化5G車聯網技術，還會因應地方政府的智慧交通需求，以其在5G車聯網應用領域的領導地位與完整產品組合提供協助，為台灣鐵道安全貢獻心力。