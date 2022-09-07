元宇宙手機沒擋頭？宏達電6月底發表首款元宇宙手機、7月初開賣，然而過去兩個月的營收似乎看不出任何來自元宇宙手機的助益，8月營收為3.12億元，僅比7月的低點增加2.71％，持續低迷，前8月營收為27.29億元，年減16.37％。

歐美各國與疫情共存後，雖然宏達電強調商用VR需求穩定，然而宏達電7月1日起在台上市首款元宇宙手機Desire 22 Pro，元宇宙手機不久後也進軍歐洲市場，不過，7、8月營收卻是相對低迷，繼7月營收僅有3.04億元後，8月營收也只有3.12億元，看不太出來新機上市、鋪貨對營收的小小助益。

而根據外電報導，宏達電首款元宇宙手機將重返日本，並在10月1日正式上市，能否為宏達電9、10月營收帶來活水，有待觀察。

雖然元宇宙手機可能賣得不行，宏達電仍機積極拓展VR在內容製作的各種可能性，宏達電日前推出VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案，透過Lighthouse 基地台定位，提供簡單、精準的攝影機追蹤模式，可滿足小規模的工作室與大製片廠的全方位需求，已於八月起於美國、加拿大、歐洲、台灣、中國、澳大利亞、日本和韓國陸續地區展開銷售。

此外，而在VR應用方面，宏達電聯手外貿協會打造的虛擬開幕活動會場，2022年馬來西亞臺灣形象展是近期的成功案例，至於在宏達電全息娛樂元宇宙平台BEATDAY上，宏達電8月推出與孫盛希演唱會，BEATDAY平台大廳也與電通行銷傳播集團的貝立德與安索帕合作，邀請黑松沙士與Honda兩大品牌商打造虛擬店面，創造更多元的元宇宙應用服務和廣告商機。