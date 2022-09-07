泰國中部3日傳出一名台籍男子嗑藥嗑太嗨，持刀闖入當地加油站威脅工作人員，用他僅有的英文詞彙脅迫一對情侶棄車，嚇得他們拔了鑰匙先逃再說。警方已將他帶回問訊，下場恐面臨5年有期徒刑。

綜合泰媒《國民報》(The Nation)、Thethaiger報導，事發在中部大城府（Ayutthaya），年約28歲台籍男子疑似嗑藥過頭、失去理智，深夜持刀在當地烏泰（Uthai District）一處加油站閒晃。監視器畫面拍下，他拔起油槍又扔到地上，關上正在加油座車的油箱，作勢比劃攻擊，所幸員工早已遠端切掉能源開關，他意識到不對勁，只好隔空大吼大叫。

接著行徑更是離譜，他爬上一輛白色小客車車頂，意義不明的坐在那休息。還用英文要求車內情侶離開，鑽進鑽出弄得他們一頭霧水，被害人事後告訴警方，「我和女友完全嚇傻，第一時間拔了鑰匙先逃再說…」

報導指出，警方到場前，有幾名自告奮勇的居民和加油站員工挺身而出與男子搏鬥，一群人成功將他制伏在地，被依搶劫未遂、財產損害、濫用藥物等罪名移送。據悉兇嫌無法用英語溝通，當局已連繫相關單位翻譯人員協助訊問。