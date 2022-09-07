因後續土地變更程序延宕，經雙方協商結果，如興（4414）董事會6日決議終止柬埔寨製衣土地出售給Mekong development co ltd的後續交易。

此出售案是如興今年1月11日經董事會決議，柬埔寨廠土地以美金2,050萬元分出售。

在終止先前出售案後，如興董事會也在6日通過決議，將再找新的買主出售柬埔寨廠土地。