高雄一名已婚男子經常去小吃部飲酒作樂，其妻子懷疑小吃部小姐與丈夫有一腿，怒控告女方侵害配偶權，要求賠償100萬元。橋頭地院審後，法官認為侵權證據不足，判小姐免賠。

判決書指出，男子的妻子主張，丈夫多次前往高雄某間小吃部消費，因而結識結束在該處上班的小姐阿花（化名），認為阿花明知情她丈夫已婚，仍多次傳送自己的裸照給對方，還發生性行為。

妻子控訴，她知情丈夫與小姐有一腿後，身心均受嚴重打擊，甚至必須求助精神科醫生，醫生診斷出她患有環境適應障礙併焦慮、憂鬱症等情形，認為阿花應負起侵害配偶權的賠償責任，故依法求償120萬元。

對此，阿花辯稱，她為小吃部的小姐，約2年前開始男方經常會跟朋友到店消費，稱店內小姐熱情招待客人是人之常情，就算與客人打情罵俏也只是逢場作戲，且男方自稱單身，她真的不知情男方已婚，也未與對方發生性行為。

橋頭地院審理時，法官勘驗人夫與阿花同事的證詞，認定男方到小吃店消費時，對內都宣稱自己單身，也沒告知過店內小姐已婚的事實，阿花的確難以察覺男方已婚。

此外，法官認為，人妻並未提出證據證明阿花知情男方已婚，實在難認定阿花故意侵害人妻的配偶權，也與侵權行為的構成要件不符合，故駁回人妻的請求。可上訴。

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