蘋果發表會預計在台灣時間8日凌晨登場，iPhone 14系列新機將成為主秀，目前市場上傳聞相當多，特別整理十大亮點，讓果粉先睹為快，包括iPhone 14 Pro系列將瀏海造型改為藥丸狀與圓孔，還有可能看到紫色新機登場，另外在鏡頭、仿生晶片等性能上也有望提升。

目前傳出iPhone 14系列並沒有mini系列，但依然有6.1吋的iPhone 14、6.7吋的iPhone 14 Plus，此外，iPhone 14 Pro的螢幕是6.1 吋，iPhone 14 Pro Max則是6.7吋，一般版的機身為霧面鋁金屬搭配亮面機背，Pro系列以上則是亮面不鏽鋼搭配霧面機背。

前鏡頭是目前討論最多的改版設計，傳出在Pro系列將捨棄瀏海，改為藥丸狀與圓孔，兩個孔洞中間則是指示燈，但此設計只會運用在Pro系列，一般版仍維持瀏海設計。

後鏡頭方面，外傳iPhone 14將採用更大更凸的鏡頭模組，但鏡頭的排列方式則與iPhoen 13相同；不僅如此，iPhone 14 Pro有望搭載A16仿生晶片，但曾有消息指出仍以5 奈米技術打造，效能升級有限，一般的iPhone 14則沿用A15仿生晶片，但效能會優於前代。

許多果粉期待的新機顏色，紫色取代iPhone 13的粉色，一般版有黑、白、藍、紅、紫共5色可選，Pro系列則有石墨、金、銀、紫色，紫色則取代iPhone 13 Pro系列的天峰藍。

此外，先前有多名爆料者提到，iPhone 14全系列皆會採用6GB RAM，同時新增衛星通訊，能在失去訊號的狀態下發送緊急訊息，新款iPhone 14也可能使用Wi-Fi6E連網，讓AR和VR功能的高速傳輸效率更快，未來將推出的MR頭戴顯示器也會用上。

iPhone 14的主鏡頭畫素有望提高到4800萬畫素，可錄製8K影片具有自動對焦功能，在光圈技術上也有所進步，無論拍照或錄影都能滿足使用者的需求。分析師郭明錤則透露，今年推出的iPhone14將採用溫板散熱系統，可以讓晶片或網路使用更有效率。