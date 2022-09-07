全球汽車市場近年朝向電動車發展的趨勢明顯，大陸與南韓在車用電池領域競爭激烈，根據南韓研調機構SNE Research公布數據，統計今年1至7月，大陸電池製造商市占率持續上升，一度主宰市場的韓廠市占率被陸廠狠狠超車。

韓媒《BusinessKorea》引述SNE Research報告指出，今年1至7月全球純電動車(EV)電池使用量相比2021年同期增加76%，以電池使用量計算，陸廠寧德時代(CATL)坐穩全球最大電動車電池供應商，其市占率達34.7%，比去年同期增加5.7個百分點。

反觀韓國LG化學旗下電池子公司、LG能源解決方案(LG Energy Solution)，其市占率從2021年同期的23%滑落至14.2%，居全球第二；大陸電動車廠比亞迪則排名全球第三，市占率上升5.3個百分點至12.6%。

日本Panasonic以8.7%市占率排名第四，韓廠SK On排名第五、全球市占率年增1.1個百分點至6.6%，三星能源材料則以5.1%的市占率居全球第六。

SNE Research數據顯示，韓廠在全球市場的占有率明顯被大陸對手吃掉，南韓前三大EV電池製造商LG能源解決方案、SK On和三星能源材料，今年1至7月合計市占率從2021年同期的34.2%降至25.9。