俄烏開戰以來，印度進口大量俄羅斯便宜石油，此舉先前引起美國不滿。然近期一份報告披露，印度大量進口俄油的同時，出口量也大幅攀升，且還是運往對俄實施制裁的美國及其他跟進制裁的國家。

印度今年對俄油進口量大幅增加，該國煉油廠趁制裁時大量購買便宜的俄羅斯石油。而此舉也引發美國反彈，美國國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）6月中旬曾告誡印度「不要買的太過分了」，並透露曾敦促印度不要趁著美國為創紀錄燃料價格買單時，從低價俄油獲利。

商業內幕報導，根據油輪追蹤機構Petro-Logistics報告顯示，印度4月至6月每天進口58.3萬桶俄油，2021年則每天僅進口3.6萬桶，而不僅進口量大幅攀升，出口量也有明顯的上升，報告顯示，這些俄油正經由印度，運往美國及其他一同對俄制裁的國家。

報告指出，雖然難以斷定那些向西方國家出口的產品，是否為俄羅斯石油，但數據能夠清楚的顯示，那些大量進口俄油的印度煉油廠，出口的石油產品運往何方。

報告顯示，印度石油產品出口量為每天30.8萬桶，且該機構估計，這些石油產品基本上能夠追溯至俄油。報告補充，美國自印度進口的石油產品為汽油。

美國已經完全禁止俄油進口，而其他國家也在沒有直接禁止俄油的情況下實施制裁。報告顯示，印度每天有約11.3萬桶（或37%）出口至對俄制裁的國家，其中韓國每天進口3.1萬桶、新加坡2.3萬桶、美國1.5萬桶。此外，澳洲和部分歐洲國家亦是主要進口國。