年底九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌準備中，六都選戰更是民眾關注的重心。有網友在網路論壇上PO出了自製的一張「年底選舉結果」預測圖，同時分析了六都的選情，直言「侯友宜穩到靠北」，引發討論。

該名長期關注政治議題、發表兩百多篇文章的網友，在網路論壇《Dcard》PO出了一篇「登記結束了，預測一波年底的選舉結果」的文章，分析六都選情，首先是台北有12人登記參選，原PO的預估得票率結果為「蔣萬安35％、陳時中31％、黃珊珊30％、其他人4％」，原PO認為「目前還是由蔣萬安領先，黃珊珊視投票率可能衝到第二，陳時中則不會超過47萬票」。

再來新北則是「侯友宜55％、林佳龍45％」，原PO認為「侯友宜穩到靠北」；桃園則有4人登記參選，原PO認為「張善政40％、鄭運鵬36％、賴香伶12％、鄭寶清12％，賴香伶、鄭寶清搶第三，目前張善政微幅領先」。

至於台中有3人登記參選，原PO認為「盧秀燕60％、蔡其昌40％」；台南則有5人登記參選，原PO認為「黃偉哲46％、謝龍介34％、林義豐12％、許忠信8％」。

高雄有4人登記參選，原PO認為「陳其邁62％、柯志恩38％，柯志恩是很不錯的人，但是拉不起來有夠可惜」。原PO也針對有6人登記參選的新竹市進行分析，原PO認為「高虹安36％、林耕仁34％、沈慧虹30％，第三勢力目前唯一領先區，高虹安領先但是很不穩，投票率低於65%就會翻車，目前是聽牌狀態」。

依據該名網友的分析，九合一投票之後，台灣本島各縣市首長席次，民進黨將只剩下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，新竹市為民眾黨奪下，其餘都是國民黨勝選。