國民黨台北市議員徐巧芯5日公開民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室通訊錄，酸自己一直懷疑團隊有人要害陳時中，後來才知「焦糖哥哥」陳嘉行就是社群頭牌。未料，此舉卻遭陳競辦怒斥違反個資法，徐巧芯則反嗆辦公室分機算什麼個資，而名單中出現不少綠營政二代艦隊。對此，前立委沈富雄6日就爆出內幕直言「陳時中真的沒救了」，引發討論。

沈富雄6日在網路節目《少康戰情室》中點出「為什麼這些政治人物，這麼喜歡讓他們的二代去從政這條路？」沈富雄坦言，因為這些人一定是「嚐到很多甜頭」，沈富雄更說，加上「陳時中是沒辦法拒絕」，他完全沒去考量這個「對自己整體的戰力是好還是壞」，陳時中在黨內的輩份沒那麼高，所以只好這樣做。

沈富雄更說，再加上當時陳時中在「陳時中競選台北市長聯合後援會」致詞說，這次來選，是因為「我揪想袂做市長（很想要做市長）」，這讓沈富雄直言「陳時中真的沒救」，「你愛大家都愛啊，但是愛要有一個道理，這樣因為有甜頭才愛，現在這樣丟人現眼。