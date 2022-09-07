遭反嗆！九合一大選將於11月26日登場，台灣獨立建國聯盟日前召開記者會，要求各黨參選人簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書。無黨籍台北市議員林穎孟6日要求台北市長柯文哲簽署承諾書，只見柯文哲先拍備詢台抽屜嗆林穎孟「別問無聊問題」，接著再批：「我管你去死的，你沒資格上來！」讓PTT鄉民直呼：「台北市議會怎麼都在問國防」、「林穎孟是選不上開始狂走偏門嗎」、「貪污詐領助理費被起訴的當然被瞧不起」。

柯文哲6日下午赴市議會備詢，林穎孟表示，國安議題是總統非常重要的職權，柯文哲政治生涯中會不會與中國大陸和談？柯文哲直言：「要談什麼？」平常也有與中國大陸交流，包括雙城論壇，「什麼叫和談？我們都還沒跟他開戰，要和談什麼？」林穎孟詢問，是否堅持不向中國大陸投降？柯文哲先是強調「我們當然不會隨便投降」，接著嗆林穎孟：「你是沒有其他題目可以問是不是？」

台獨聯盟主席陳南天與台灣長老教會5日召開記者會，希望今年要選縣市首長、市議員的候選人簽署「不向中國投降」承諾書，林穎孟從議員席走上備詢台，向柯文哲遞出「不投降」承諾書，希望柯文哲可以簽署，但柯文哲飆罵：「我跟你講，我根本就不想理你，那個(陳南天)是你的誰？我管你去死的，你沒資格上來，下去！」由於林穎孟站到備詢台，柯文哲提及備詢台是自己的區域，「我根本不想理你，市政(題目)再來。」

PTT鄉民酸：「被市長瞧不起XD」、「欸市議會是在質詢這什麼鬼」、「有夠尷尬的提案」、「沒當過兵的要人家別投降」、「幹譙很正常啦」、「議員不問市政...」、「貪污詐領助理費被起訴的當然被瞧不起」、「笑死，林穎孟是選不上開始狂走偏門嗎」、「回得有點粗暴，要被一條龍了」、「台北市議會怎麼都在問關於國防的問題」。

也有人虧，「陪小朋友扮家家酒啊，幹嘛那麼兇」、「兩個人政治生涯都要結束，以後也遇不到了」、「林穎孟先讓柯P當總統，你再來問他這問題」、「這些議員完全沒有水準，連市長權限到哪都不知道，你不去問蔡EE，去問柯P幹嘛」、「貪污起訴的議員，真的沒下限」。