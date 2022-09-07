女星楊丞琳2019年嫁給大陸歌手李榮浩，演藝事業逐漸往對岸發展，近日在節目《還有詩和遠方3》脫口「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「我在台灣長大，但我是廣東人」等，引起部分台灣網友撻伐。沒想到內政部6日在臉書上造樣造句宣導反詐騙時，列出7個「笑死」，其中有一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯狂酸楊丞琳，這讓網友們紛紛灌爆留言，直呼「竟帶頭霸凌國民」，引發討論。

內政部在臉書上PO出一篇「教大家一句面對詐騙的最佳回答：笑死！」的文章表示，從最古老的「ATM解除分期付款」，一直到近期的「海外打工陷阱」，雖然名目、手段不斷變化，但詐騙背後的目的只有一個，那就是「錢」。今年光是上半年，我們就破獲近「1.3萬件詐騙案」，幾乎每天都有犯罪集團睡到一半，就警察攻堅被整包帶走。

內政部更指出，根據統計，目前「投資詐欺」佔了總案量的1/5為最多。犯罪集團大多利用虛擬貨幣、股票投資的名義，讓大家信以為真並加入會員，直到投進去的錢一塊也拿不回來時，才驚覺受騙。其實這些詐騙案件，只要我們保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地說出「笑死，最好是啦。」

而這篇貼文內政部也列出了7個笑死的「造樣造句」，其中在第七條造樣造句中發現，內政部竟寫下「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，引發網友在留言區熱烈討論，紛紛批評內政部「內政部格局就這丁點大？」、「這麼傷心的事，政府還在笑死，真難想像」、「政府機關帶頭帶風向？」、「身為公部門帶頭霸凌國民，執政黨素質真的很棒」、「在修理老百姓這件事上，爐火純青」、「內政部不要這樣低級的以訛傳訛好嗎？那唱歌的是在説，以前家境清寒，吃海鮮很奢侈！你們當官的大口吃肉，大口吃魚，不知民間疾苦！胡亂跟風，真的是讓老百姓笑死！」。

甚至更有網友看不下去，用造樣造句反諷回去「笑死，竟然有政府直接發文嘲笑國民」、「笑死，這個政府已經沒救了」、「笑死，台灣20年來經濟最好，還一堆人買不起房」、「笑死，內政部竟為了一個明星斷章取義」、「笑死，一個疫苗資料要封存30年」、「笑死，台灣20年來經濟最好，還一堆人買不起房」。