國民黨台北市長參選人蔣萬安6日端出「長照三支箭」政策牛肉，喊出台北市立聯合醫院6個月內增加500張長期照護床，入住經審核符合聯醫醫護比標準的私人安養機構，每月每床補助2萬元等。對此，台北市長參選人黃珊珊競選辦總部發言人李昀臻7日表示，短時間擴增長照床將造成聯醫負擔，發錢補助也非長久之計，「撒幣就是最廉價的政策。」

李昀臻指出，發展長照對邁向超高齡社會的台北市來說，確實是重大挑戰，黃珊珊團隊也努力思考解決此問題，而聯醫是北市重要的社區醫院體系，在疫情期間扮演相當吃重的角色，蔣萬安提議半年內要增加500床長照床，勢必增加醫護人力及醫院行政的負擔，甚至影響防疫工作，需要基於聯醫的量能進行評估。

李昀臻直言，長照床不見得非要靠聯醫才能來設立，目前聯醫推展「醫養結合的全人照護體系」，是從醫院端延伸至社區，提供社區長照個案醫療及生活照顧服務，也是另一種模式。未來社宅也可鼓勵參建住宿式長照機構，提供更多的長照服務在社區之中，同時由聯醫來做責任區醫護的後勤角色，一方面可避免增加聯醫自身人力及管理的負荷，二方面也可落實在地老化的目標。

此外，李昀臻指出，發錢補助並非長久之計，必須考量到財政紀律，這需要經過精算，而長照主要問題是照護人力嚴重不足，一床難求，應該從根本解決，否則設置再多的機構、設置再多的床位，終究還是只能成為擺設。

李昀臻直言，沒有具體可行規畫，撒幣補助就是最廉價的政策，強調黃珊珊競選團隊一向主張堅守財政紀律，請蔣萬安告訴市民財源如何規畫？是否會排擠其他福利項目？這些都需要經過評估，才能作為負責可行的政策。