國民黨台北市長參選人蔣萬安選情始終無法拉開，泛藍基本盤未歸隊是主因。前立法院長王金平上周六邀宴藍營要角與名嘴級北市議員，當面給蔣意見，直指蔣決策圈太小、切割深藍失策，還像貴公子不夠接地氣，也缺論述主軸，應做調整。

與會人士轉述，王金平表示，這場市長選舉蔣萬安需要納入每個黨籍台北市議員支持，空陸戰齊發，直言蔣登記參選時訴求年輕人沒有必要，「因為你自己就是年輕人」，在所有市長參選人中蔣最年輕，沒必要再凸顯青年這個點。

王金平也提醒，選戰正式開打後，其他陣營可能會出的奧步與攻擊蔣萬安的題目。蔣則回應，已有所準備，並當場對質疑點逐一釋疑。對與會人士建言，蔣也當場允諾「會再做改變」，已調整團隊，多加很多人，感謝王。

周六餐會中，由王金平主邀，在王友人家設宴，包含中廣董事長趙少康、新黨副主席李勝峰，以及青壯派立委與多位名嘴級市議員與會。

蔣萬安入席後，王金平先針對蔣決策圈太小、路線抉擇問題提出質疑，也擔心蔣募款情形。李勝峰接續分析台北市藍綠板塊變化，直言現今台北市藍營基本盤已大不如前，台北市長選情已不似過去對藍絕對有利，也不要以為藍票都會投蔣。

就蔣萬安向中間路線靠攏的選戰策略，與會人士轉述，李勝峰對蔣直言「這些人都不會投你」。李說，民進黨台北市長參選人陳時中選戰策略就是要讓綠營基本盤歸隊，但蔣卻沒抓準藍營基本盤，選情才會一直被黃珊珊拉近。

與會人士轉述，李勝峰說，蔣萬安除過往中正紀念堂轉型爭議，整個議題與策略走向都沒有抓好，忽略藍營與兩蔣支持基本盤，提醒現在藍營已不會再發生含淚投票的事，蔣一定要「do some thing」才能打動民眾支持。

趙少康也以過去選台北市長與雙北市民代經驗，提醒蔣萬安選舉「要有做法」。蔣提到，規劃號召群眾遊行凝聚支持。李勝峰再反問，要找人來遊行與造勢很容易，但蔣的論述是什麼，「要怎麼說服這些人投你？」

還有與會人士指出，蔣萬安之前去向王金平請益很多次，周六餐會代表王會有更積極角色幫蔣，也因此才會對蔣直言不諱，點出蔣包括決策圈、選擇的路線、策略問題，還提醒怎樣運用在台北市的相對優勢，過程中並要與會者都提出建言。

該與會者提到，王金平認為，蔣萬安競選團隊有很多年輕人很好，但可以在強化一點，陸、空戰要多引入具有戰鬥力的人幫忙，也可以辦更多造勢活動，在選前也希望有一、二場大造勢把能量催出來，拉大領先差距，催化西瓜效應發生。

而據了解，該場餐會中，有與會人士直言目前國民黨中央功能不大，建議蔣萬安不用理黨中央，認為蔣只要勝選後就是大諸侯，「自己未來就是黨中央」，重要的還是自己選戰主軸與本體要掌握好才是在三腳督選戰格局中突圍最重要的事。

在蔣萬安至餐會前，與會人士也對蔣國會辦公室主任頗有微詞，直言從選戰開打至今給蔣諸多建言，蔣當下都允諾採納，但回去只要該主任否決，一切就回原點；認為該名主任有如前總統馬英九的金溥聰角色，但選戰經驗與能力仍有待提升。