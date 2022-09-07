知名直播主連千毅6日因涉犯NFT詐騙洗錢，遭刑事局偵四大隊搜索住家，現場查扣直播GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支，以及「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料，警方後續將連千毅等4名嫌犯依詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送，新北地檢署6日晚間諭令連千毅20萬元交保，其餘3名嫌犯分別以10萬、5萬元交保。

據了解，日前YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，兩人公開互嗆，後續陸續有十多人提告連千毅，指控對方利用NFT詐騙數十萬元。

刑事局偵查第四大隊接獲報案，指稱被害人向連千毅等人購買虛擬通貨NFT區塊鏈商品後，無法兌換相關賦能及商品，獲報後與新北市刑大、蘆洲、永和、板橋分局、台北市北投分局、高雄市三民第一分局、桃園市中壢分局、保二總隊等單位共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官黃冠傑指揮偵辦。

警方初步查出連千毅等人的犯罪手法，是先跟共犯組成NFT發行公司，利用連千毅在網路直播的高人氣，以直播方式誇大渲染NFT帶來的賦能價值，之後再不履行兌現責任，藉此詐財。連千毅晚間被上銬移送，據了解，他否認詐欺，認為只是幫NFT發行代言行銷。