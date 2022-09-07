歐洲爆發能源危機，英國通膨更來到創紀錄的2位數，該國政府先前宣布，將從10月起將電力和天然氣價格上限大幅調升80%，平均來到3549英鎊，而面對生活成本激增的危機，英國數百萬靠養老金過活的長者將陷入困境，更有民眾直言「我認為政府是要我們餓死，或是凍死」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，在能源、食品和燃料成本飆漲的推動下，英國7月消費者物價指數（CPI）年增10.1%，超乎預期的9.8%和前值9.4%，創1982年以來首見，英國央行預期年底將達到13%，分析師則預估明年會持續攀升。

而為了反映市場價格及產業成本，英國政府宣布自10月起大幅調升每年能源價格上限80%，提高至平均3549英鎊。此次調幅幾乎翻倍增長，如此驚人的生活成本可使數百萬人陷入「燃料貧窮」，被迫在食物和暖氣間做選擇。

根據英國養老金服務機構數據顯示，達66歲符合領取養老金資格的長者，有約44%表示這是他們主要的收入來源。英國慈善機構Independent Age政策和影響力負責人Morgan Vine表示，「這些人正深陷其中苦苦掙扎，更多的人因為現正發生的事而變貧困」。

「如果成本一直上升，我不知道該怎麼辦，我並不介意工作，但已經88歲了，誰會要我？」一名不具名的受訪者無奈說道。英國機構老年扶助中心（Center for Ageing Better）表示，貧困加劇老年人的健康狀況，預期壽命正在下降。

Yvonne DeBurgo平時靠養老金過活，能源帳單在近月已經翻倍，但持續上漲的能源價格，讓她開始為冬季的帳單感到擔憂，也不得不為此縮衣節食。她說，「我不確定如何在冬天保暖，以控制纖維肌痛症和關節炎等症狀」。

「我認為政府是要我們餓死，或是凍死」她說她從未投票給保守黨，甚至不認同任一政黨。

英國保健署（NHS）表示，「燃料貧困」會造就醫療保健的惡性循環，醫生是能夠治療患者的疾病，但若疾病是由潮濕又寒冷的房子所引起，那患者返回住處又會再復發。

聲明中，NHS更以「人道主義危機」示警，如果能源問題未能獲得解決，「燃料貧困」將造成大量的醫療服務需求，並可能增加寒冷相關的死亡案例，而英國醫院量能就會接近崩潰，醫護短缺、候診名單創新高等問題接踵而來，長者在其中就更容易受影響。