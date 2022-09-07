國際大導李安32歲次子李淳和大6歲彩妝師女友2017年因合作電影《綁架者》相識相戀，小倆口交往3年感情穩定，屢次被拍到甜蜜約會照，女方也已和李安夫婦吃過飯，早已穩坐準媳婦位子，近日傳出已悄悄結婚的消息，對此，李淳透過經紀人回應：「我和千惠已於今年1月結婚，並得到雙方家人的祝福，謝謝大家。」證實已升格人夫，而李安也透過助理李良山表示：「我們都很低調，他們結婚我們都很高興，也祝福他們幸福。」

李淳因有虔誠的宗教信仰，對結婚一事皆特別看重，不過這幾年除了忙拍戲，也積極進修表演課程，前年除夕還特地飛往洛杉磯上課，「這1、2年的訓練課程很多，收入比較不穩定」，去年1月，因被周刊拍到在筆記本上寫著「結婚」、「生子」、「房子」等而傳出婚事時，他當時表示：「希望等更有穩定收入，才會想其他的事。」今年4月，出席新片《洞裡的月亮》記者會時，被問到結婚進度，他也僅說：「有好消息會跟大家分享！」

李淳5月宣傳《一家之主》時，也提到爸媽在台北沒有房產，剛回台灣是跟奶奶住，近幾年則是在外租屋，因為房東要收回現在的租屋處給親戚住，月底就得搬家，正在尋覓新租處，並直言不想靠家中長輩，也暫時沒有買房的打算，而據「鏡週刊」報導，夫妻倆手上都已戴上了婚戒，且從新北市大坪林搬到台北市中山區一處舊公寓過著新婚生活。