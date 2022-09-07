羅東鎮長吳秋齡的女兒帶20萬現金至地檢署幫媽媽辦保。（吳佩蓉攝）

宜蘭地檢署檢察官6日上午10時許，指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣警察局搜索羅東鎮公所，將鎮長吳秋齡等人帶回偵訊；據了解，吳秋齡3月30日疑因送紅酒行賄遭檢舉，今（7日）凌晨2時18分，經檢方複訊後，依違反公職人員選舉罷免法，諭令吳秋齡20萬元交保，其餘人等訊後請回。

檢調人員上午至羅東鎮公所鎮長室搜索，鎮長吳秋齡、公所主祕蔡宜潔、民政課長朱昭安、行政室主任趙竑勳、總務、承辦人等7人被帶回調查站偵訊，另當天出席餐會的羅東鎮校長、家長會長也陸續被傳喚到案說明；晚上11時許公所相關人員陸續至地檢署複訊。

吳秋齡說，硬要扯上，碰到還是要面對，把事情解決，只是希望教育的政策跟環境會更好，選舉選到這樣真的很無言，遭搜索的第一時間覺得很錯愕！對於家長會長跟校長感到很抱歉，當初只是一個感恩的餐會，對於教育想看看有沒有其他建議。

她接著說，雖然鎮公所沒辦法做很多，但像班班有冷氣、隔板，甚至公所對於學校藝術家、社團的一些補助，對學校來講也是有些幫助，真心覺得羅東小孩最幸福，教育環境雖然沒有辦法像台北這樣，但至少他們很努力。

經檢方複訊後，依違反公職人員選舉罷免法，諭令吳秋齡20萬元交保，其餘人等訊後請回。吳秋齡的女兒帶20萬現金至地檢署幫媽媽辦保，面對記者提問媽媽是否涉及賄選，其女兒為媽媽抱屈說，「她真的很辛苦！不可能，她是一個很棒的鎮長，是很清白的」。吳秋齡則無回應，即上車離去。

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