「5566」即將於10月22日於高雄巨蛋舉行「2056 二十週年演唱會」，6日練團彩排開放媒體探班，孫協志、王仁甫、許孟哲三人一連排練了兩首歌，除了大家耳熟能詳的經典〈傳說〉之外，還有一首〈冷風過境〉更是難得在演唱會上公開演唱，孫協志笑說難得20週年的演唱會，一定要帶給大家更完整的5566，三人更是放話，已經準備好了超時的罰金，也要跟歌迷一起嗨翻高雄巨蛋。

孫協志與夏宇童穩定交往3年多，孫協助透露，夏宇童屆時將參與音樂劇演出，同日在台東有演出行程，這次只能缺席高雄巨蛋的演唱會，不過孫協志私心幫忙推薦該音樂劇，還大方放閃，笑說：「我想包票，但我當地沒朋友，怕變成空的。」

王仁甫提到，最近很努力的在做些有氧運動，目標就是回到當年的模樣，而努力的成果也明顯的反應在身形方面，大家都驚呼王仁甫變瘦了，他表示這陣子瘦了7公斤，距離當年5566的他還差4公斤，距離演唱會還有2個月，希望能回到當年最佳的狀態。

他們在現場除了看到當年的新聞報導很懷舊之外，5566三人也帶來了自己珍藏的紀念品，其中許孟哲帶來了一個5566的手錶，更是讓三人大感意外，因為他們完全忘記5566曾經出過手錶，孫協志和王仁甫更是猛虧許孟哲，該不會是買到山寨紀念品當正版收藏，笑壞現場所有人。