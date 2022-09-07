中國第2季度經濟成長狀況不佳，又受困於疫情而難以施展，已經有不少專家開始懷疑中國GDP追上美國的目標可能會延後，或甚至還要更長時間才可能達到。緊接著印度發表第2季度經濟數據出現強勁成長，不只已超越英國穩坐第5，還讓近年來經濟成長大不如前的中國感到威脅，一時之間「印度經濟是否趕上中國」成為大陸各界極為關注的議題。

中國與印度有許多相似之處，是全世界人口最多的2個國家，經濟上都在快速發展的過程中，加上2國數十年來因領土糾紛與亞洲大國地位爭奪，一直處於尖銳對抗的地位，對於彼此的發展動態更是特別敏感。過去30年來中國改革開放政策讓經濟快速成長，社會文化也加速與國際接軌，看在印度眼中是頗為吃味的。在中國眼裡，與印度的這幾十年來的競爭更是一路佔盡上風，印度在經濟社會發展的落後狀況也經常淪為大陸民眾嘲諷的笑柄。

印度雖然長期以來堅持不結盟政策，但卻加入美國發起的美日印澳「四方安全對話」(QUAD)，此舉加劇了印度與中國的緊張關係。（圖／美聯社）

數十年來被當作嘲諷對象的印度，突然間搶走了「全球經濟成長最快速國家」的頭銜，讓大陸特別感到意外與警覺。這些年印度經濟發展逐漸加速，已讓成長速度趨緩的大陸感到些壓力，日前印度公布今年第2季經濟成長數據，其成長速度之快讓全球刮目相看。印度在2022年第1季度同比增長4.1%後，第2季度更是劇烈爆發，同比增長高達13.5%，使上半年的增速達到了8.4%，讓其在世界主要經濟體中的成長增速遙遙領先其他各國。同時其GDP總量也首度超越其前殖民時期宗主國英國，並坐穩全球GDP總量第5名的位子。GDP總量排名在印度之前的4個國家依序是美國、中國、日本與德國。

印度今年第2季GDP增長高達13.5%，使上半年的增速達到了8.4%，在世界主要經濟體成長增速遙遙領先其他國家。（圖／美聯社）

在GDP排行榜上已經持續風光了20多年的中國，卻在印度揚眉吐氣之際陷入了困境。首先是中國第2季GDP增速2.5%，低於美國的2.9%，雙方差距也拉大了；其次是印度增速暴漲，離中國又更近了些。面對印度的高速成長，其領導人信心滿滿，揚言印度可以提前在25年內成為發達國家。當然，其他國家正處於經濟高速發展時，這些豪言壯語也沒少說過，從過去經驗看來，反倒是大話吹多了立即遭打臉的比比皆是。

印度總理莫迪（左5）為發展製造業推出「印度製造」的口號，並新設計了以獅子與齒輪構圖的「印度製造」的專用標誌。（圖／美聯社）

印度經濟快速成長有國內政策的因素也有國際環境的因素，在國內它學習中國提出了「印度製造」的口號，以各種優惠政策吸引外資前來設廠，運用廉價而豐富的勞力發展初級製造業；對外則利用西方國家分散地緣政治風險的趨勢，吸引從中國撤出的生產線。印度雙管齊下拉動經濟快速增長，由於其體量較大，若能維持高增速，數年之內即可威脅排名第4的德國與排名第3的日本。印度國家銀行(SBI)近日發佈最新報告表示，按照目前的經濟增長率，印度國內生產總值(GDP)將在2027年超過德國，並很有可能於2029年超過日本，成為僅次於美國與中國的世界第3大經濟體。美媒也稱許印度這種速度，有成為「下一個中國」的潛力。

若按照國際貨幣基金組織的預測，2022年中國全年經濟增長是3.3%，印度為7.4%。加上2021年印度GDP增速是8.9%，中國是8.1%，這已是印度連續第2年增速超越中國。若無意外，2023年情況也會差不多。在這種情況下外界不免猜測，印度經濟增速是否會「長期」超越中國？不少專家指出，這種情況完全有可能。

印度總理莫迪視察剛啟用的印度首艘國產航空母艦維克蘭特號。（圖／美聯社）

首先是印度人口已超過14億，預料1年內就會超過中國成為全球人口最多的國家。更重要的是，印度人口平均年齡僅28.4歲，足足比中國38.8歲年輕10歲，2021年印度新生兒數目較中國高出近一倍，此一趨勢將使印度在未來相當長時間內，有比中國更多、更年輕的勞動力。

目前印度GDP增速較快當然與體量尚小有關，隨著經濟體量擴增，就會與中國一樣，要維持增速的難度會愈來愈大。未來也許就像中國追趕美國一樣，剛開始追得很快，似乎很快就會趕超，但愈接近時才覺得愈困難。以目前情勢看，近代以來尚未有2個超大型發展中國家同時在全球經濟舞台上嶄露頭角，這種前所未有的情勢可能為全世界的經濟發展帶來翻天覆地變化，全球的人類應該為此拭目以待。