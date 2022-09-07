市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）恐激進升息的憂心揮之不去，加上歐洲地區能源危機惡化，抵銷了美國超乎預期的服務業經濟數據，美股今天收黑。
道瓊工業指數下跌173.14點或0.55%，收31145.30點。
標準普爾500指數下挫16.07點或0.41%，收3908.19點。
那斯達克指數挫跌85.95點或0.74%，收11544.91點。
費城半導體指數下滑27.795點或1.07%，收2571.469點。（譯者：陳政一）1110907
市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）恐激進升息的憂心揮之不去，加上歐洲地區能源危機惡化，抵銷了美國超乎預期的服務業經濟數據，美股今天收黑。
道瓊工業指數下跌173.14點或0.55%，收31145.30點。
標準普爾500指數下挫16.07點或0.41%，收3908.19點。
那斯達克指數挫跌85.95點或0.74%，收11544.91點。
費城半導體指數下滑27.795點或1.07%，收2571.469點。（譯者：陳政一）1110907
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