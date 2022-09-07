台灣詐騙案件不斷飆升，日前柬埔寨爆出人蛇案件後，更讓台灣幾乎坐實「詐騙之島」惡名。CTWANT記者接獲投訴，直指在各大電商平台兜售的「簡訊認證碼」，一碼售價20元到250元，正是電信詐騙的亂源。

記者進一步調查，簡訊認證碼成了詐騙集團隱身在LINE、TELEGRAM、FB、IG等社群通訊平台的合法身分，隨時可斷訊失聯「船過水無痕」，而簡訊認證碼的門號來源有三，企業門號、月租型人頭門號及移工愛用的預付卡門號，「詐騙案件源源不絕，關鍵就是台灣電信門號太浮濫！」受訪業者說。

台灣電信詐騙產業從1990年代開始，逐年發展為專業分工，詐騙、取款、洗錢由不同機房集團合作，犯案件數及規模有增未減。據警政署統計，2021年全年詐欺案件達2.4萬件，是3年來新高，而2022年1至7月詐欺案件數為16,146件，相比去年同期增加2,688件，今年可能再次打破紀錄，但這只是冰山一角。

CTWant近日接獲民眾投訴，直指「台灣的拍賣平台蝦皮、露天、奇摩有大批賣家正在兜售『簡訊認證碼』服務，只要20至250元，即可取得單次服務，申請成為社群、通訊平台合法用戶，這是詐騙案無法根絕的亂源。

據此，記者在各大拍賣平台輸入「代收簡訊認證」或者類似的關鍵字，果然每個平台上有超過200個賣場正在兜售，除台灣門號外，也提供大陸、日本、美國等國外地區的門號認證，生意較好的賣場月營業額超過50萬（以賣場月銷售數量計算），即使生意差一點的賣場也有3、4萬元。

在通訊行工作近10年的阿超向CTWant記者解釋，「拍賣平台的簡訊認證碼，買家除了組織化的詐騙集團，也有不少個體戶，買來進行『三方詐騙』。」三方詐騙的騙徒以買來的簡訊認證碼，向LINE申請帳號，再以此帳號用在網拍、遊戲中進行詐騙。

「以近年熱門手遊《天堂M》為例，玩家對遊戲中的『鑽石』交易，大多在LINE群組發布訊息。當群組中有鑽石買家或賣家出現，騙徒就會用剛申請的LINE帳號與買、賣家分別聯繫，居中把賣家匯款帳號給買家匯款，賣家收到錢後便把鑽石交給騙徒，沒有收到鑽石的買家只能拿著賣家的匯款帳號到警局報案。」阿超說，最後就是賣家被傳喚到案，騙徒可趁警方查辦的期間刪除帳號「人間蒸發」。

除了三方詐騙外，「也有網軍公司透過這樣種方式養網軍帳號，多數人主要還是用來申請遊戲帳號、論壇平台，買家不是不想身份曝光，就是自己手上門號不夠。」阿超說。

知名半導體分析師陸行之在粉絲專頁上，呼籲民眾不要輕信臉書、TG的LINE連結，以免被投資詐騙。（圖／翻攝自Andrew Lu on global semis and techs臉書）

就連外資圈知名半導體分析師陸行之也被詐騙集團盯上，利用陸的名義在LINE創立假帳號進行投資詐騙，陸行之在臉書上PO文，表示「已經向LINE公司檢舉，但沒有用」，並強調在臉書、TG提供LINE的連結。

而這些代收簡訊認證碼的賣家，並非1個門號的簡訊代收只能賣1個買家，例如今天賣給A買家LINE的簡訊認證碼，5天後又可以賣給B買家同個號碼的簡訊認證，而A買家的LINE帳號就會被消失，即使檢警在追緝時也會有斷點產生，而賣家只保證代收簡訊當下可以進行認證。

至於平台上大量兜售的簡訊認證門號來源為何？刑事警察局研發科代理科長莊明雄解釋，大致分為三類，一是「自願型人頭」的月租型門號，也就是辦門號換現金；二是以企業名義大量取得的門號，主要用於代收簡訊等；三是預付卡的人頭門號，主要是電信業代理商下游的不肖盤商，透過小蜜蜂向外籍移工取得雙證件後辦理取得。

阿超觀察，「提供認證碼的門號大多是『企業門號』，也就是拿公司登記向電信商『特案申請』10個到上百個手機門號，而且是5大電信商都申請到滿，因此這類賣家手中有超過500個企業門號，可大量放在平台上販賣」。這類企業門號大部分是申請無法打電話、收發簡訊，只能上網的電信方案。

除了企業門號外，已經流行好幾年的「辦門號換現金」也是詐騙集團的伎倆，曾破獲多幾人頭門號案件的刑事局研發科代理科長莊明雄告訴記者，「許多不肖通訊行都會打出『實拿1至5萬，欠費代墊繳清』的標語，鎖定信用不佳的民眾上門辦門號。」

「但不要以為只要拿證件就可以換錢。」莊明雄說，通訊行會向民眾聲稱月租費都由通訊行代繳，但實際上門號賣給詐騙集團後只會繳半年，等到電信公司的欠費通知來了，民眾就得付上好幾倍欠費及罰款，甚至會吃上刑責。

刑事局研發科代理科長莊明雄表示，不要以為辦門號就可以換現金，可能還得繳好幾倍的欠費。（圖／CTWant資料照、翻攝自蝦皮拍賣）

至於月租型人頭門號，詐騙集團多用於內部聯繫，像是車手、水房、機房間的聯繫，以VoWifi（Voice over Wi-Fi，網路通話）功能，將語音透過網路封包進行傳送，即使在海外也可以通話，除了省下高額電話費用，網路封包也不易被監聽。

一名資深刑警無奈地說，「目前預付卡的人頭SIM一旦涉及詐騙，只要165通報給電信業者，就會進行斷話，但月租型人頭門號電信商就不太敢斷話，NCC、電信業者應該要有共識，只要涉及詐騙一律斷話，降低詐騙案的發生。」

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