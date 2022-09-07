日漸猖獗的詐騙集團總是以人頭電信門號為溫床，尤其是移工的人頭預付卡。一位知情業者向CTWANT記者透露，「目前約有200多萬的移工人頭門號在平台上兜售或由詐騙集團使用」，「一張人頭卡利潤約500元到1,500元不等，黑市交易上看30億元！」

對於人頭門號孳生的詐騙問題，主管機關可說是束手無策。本刊調查，8月中旬，協助企業發送簡訊的領導廠商三竹資訊曾找來5大電信業者、刑事局以及10多家簡訊發送廠商，討論防堵詐騙對策，會中曾建議電信業者在面對新用戶申請時，加強身份核實，甚至可以導入第3方認證程序，像是Mobile ID（MID）行動身分識別以杜絕人頭用戶。

三竹資訊董事長邱宏哲對簡訊詐騙相當上心，曾邀請電信業者、警方以及同行商討防詐對策。（圖／報系資料照）

究竟台灣電信人頭門號氾濫情況如何？據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，2022年第1季行動通訊用戶數達2,953萬餘，台灣人口僅2,319萬餘人，除了部分用戶有多支門號外，預付型門號多數都是人頭門號。

依NCC統計，全國行動通訊用戶數中，預付型門號用戶數為522.6萬名，比去年第4季少了11.4萬名，主要受到新冠肺炎疫情影響，外籍移工進不來，因此預付卡門號申辦也銳減。

「詐騙集團的亂源就在移工的人頭預付卡。」在電信預付卡代理商旗下擔任盤商多年的小謝向CTWANT記者直言，主要是各大電信旗下的代理商、大盤、中盤、小盤以及小蜜蜂（說服移工申辦門號的同鄉），無所不用其極地讓外籍移工把各大電信的門號都辦滿。

「假日只要到台中車站前的東協廣場或者桃園火車站、中壢火車站等有大量移工聚集的地方，就會看到專辦門號的小蜜蜂。」他說。

「因為是同鄉所以會騙說在台灣辦門號不用錢，還可以領錢，所以小蜜蜂一般都相當順利，只要拿到雙證件，就會把5大電信的預付卡數量辦滿（目前1證只能辦1門號），然後再以每個門號800至1,000元向移工收購。」小謝解釋。

在疫情趨緩後，大批移工重回台灣，因此人頭門號數量又回到疫情前的水平。（圖／報系資料照）

這些門號被稱為「靶機門號」（昔日稱「王八卡」），「大宗用戶還是詐騙機房，詐騙集團內部收購每個門號價格大約落在2,000至3,500元間。有部分用戶是房仲、小廣告業者，將買來的人頭門號印在廣告傳單上，以規避環保局開罰，價格約落在1,500至2,000元間。」

「預付卡門號買賣，背後市場真的很大！」小謝分析，目前台灣移工約70萬人，約8成移工使用預付卡門號，也就是56萬個門號，若每個移工都辦滿5大電信門號，就有280萬個門號，扣掉移工自用的門號，其餘約224萬個門號為人頭門號，可放到拍賣平台或者詐騙機房違法使用。

「對盤商來說，每張人頭卡的利潤約為500至1,500元，賣到黑市就有多達11.2億至33.6億元市場。」小謝坦言，「更大的利潤是首次開通的儲值卡和後面的儲值，因為利潤太好，幾年前有電信業者的代理商直接跑到越南去設辦事處，讓當地移工還沒來台灣就先把SIM卡辦好，結果還沒來台名下預付卡門號已經開始犯案，到海關直接被攔下。」

因此當時NCC規定，在海外販售的預付型門號只限30天內，但小謝說「雖然NCC已經規定了，但還是有聽說很多盤商持續在做，只是會去算抵台的時間，等確定入境後才會把門號開通」。

警政署刑事警察局研發科代理科長莊明雄指出，其實要杜絕人頭門號氾濫有很多辦法；第1點就是收回代理商、盤商開通門號的權利，統一由電信業者開通；第2點則是限縮門號申請數量，包括月租、預付卡以及企業門號，普通人根本用不到這麼多門號；第3點則是嚴格檢視雙證件實名制，並僅限本人辦理，如果都落實的話，就可以大幅降低人頭門號數量。

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